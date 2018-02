Please enable Javascript to watch this video

HAMPTON ROADS, Va - We get ready for Valentines day Coast Live style, with a little help from Executive Beverage (www.execbeverage.com) and The Green Cat Juice Bar & Market (thegreencatva.com).

Here are the recipes...

The Dark Side Choclotini

1.5 Oz - Chocolate Vodka

3 Oz - Green Cat Dark Side of The Moon Juice

1 Oz Raw Chocolate Drizzle

Strawberry Love Potion

1.5 Oz - Silver Rum

3 Oz - Green Cat Strawberry Moon Mylk

1 Oz - Puréed cherries and dates.