2020 NFL Pro Bowl: Ravens set record for selections, ODU’s Rick Lovato earns first nod

NEW YORK, NY – Tuesday, the NFL announced its rosters for the 2020 Pro Bowl in Orlando, Florida and birds are among those making headlines.

MVP front-runner Lamar Jackson leads a contingent of 12 Pro Bowl selections for the Baltimore Ravens – a Pro Bowl record.

Also, former Old Dominion University long snapper Rick Lovato, a member of the Philadelphia Eagles, earns his first Pro Bowl nod.

The 2020 Pro Bowl takes place at Camping World Stadium in Orlando on Jan. 26 at 3 p.m. ET. Check out the position-by-position and team-by-team rosters below:

AFC PRO BOWL ROSTER BY POSITION

OFFENSE

Wide receiver: DeAndre Hopkins*, Houston Texans; Keenan Allen*, Los Angeles Chargers; Jarvis Landry, Cleveland Browns; Tyreek Hill, Kansas City Chiefs

Tackle: Ronnie Stanley*, Baltimore Ravens; Laremy Tunsil*, Houston Texans; Trent Brown, Oakland Raiders

Guard: Marshal Yanda*, Baltimore Ravens; Quenton Nelson*, Indianapolis Colts; David DeCastro, Pittsburgh Steelers

Center: Maurkice Pouncey*, Pittsburgh Steelers; Rodney Hudson, Oakland Raiders

Tight end: Travis Kelce*, Kansas City Chiefs; Mark Andrews, Baltimore Ravens

Quarterback: Lamar Jackson*, Baltimore Ravens; Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs; Deshaun Watson, Houston Texans

Running back: Nick Chubb*, Cleveland Browns; Derrick Henry, Tennessee Titans; Mark Ingram, Baltimore Ravens

Fullback: Patrick Ricard*, Baltimore Ravens

DEFENSE

Defensive end: Joey Bosa*, Los Angeles Chargers; Frank Clark*, Kansas City Chiefs; Calais Campbell, Jacksonville Jaguars

Interior lineman: Cameron Heyward*, Pittsburgh Steelers; Chris Jones*, Kansas City Chiefs; Geno Atkins, Cincinnati Bengals

Outside linebacker: Von Miller*, Denver Broncos; T.J. Watt*, Pittsburgh Steelers; Matt Judon, Baltimore Ravens

Inside linebacker: Darius Leonard*, Indianapolis Colts; Dont’a Hightower, New England Patriots

Cornerback: Stephon Gilmore*, New England Patriots; Tre’Davious White*, Buffallo Bills; Marcus Peters, Baltimore Ravens; Marlon Humphrey, Baltimore Ravens

Free safety: Minkah Fitzpatrick*, Pittsburgh Steelers; Earl Thomas, Baltimore Ravens

Strong safety: Jamal Adams*, New York Jets

SPECIAL TEAMS

Kicker: Justin Tucker*, Baltimore Ravens

Long snapper: Morgan Cox*, Baltimore Ravens

Punter: Brett Kern*, Tennessee Titans

Return specialist: Mecole Hardman*, Kansas City Chiefs

Special teamer: Matthew Slater*, New England Patriots

NFC PRO BOWL ROSTER BY POSITION

OFFENSE

Wide receiver: Julio Jones*, Atlanta Falcons; Michael Thomas*, New Orleans Saints; Mike Evans, Tampa Bay Buccaneers; Chris Godwin, Tampa Bay Buccaneers

Tackle: David Bakhtiari*, Green Bay Packers; Tyron Smith*, Dallas Cowboys; Terron Armstead, New Orleans Saints;

Guard: Zack Martin*, Dallas Cowboys; Brandon Brooks*, Philadelphia Eagles; Brandon Scherff, Washington Redskins

Center: Jason Kelce*, Philadelphia Eagles; Travis Frederick, Dallas Cowboys

Tight end: George Kittle*, San Francisco 49ers; Zach Ertz, Philadelphia Eagles

Quarterback: Russell Wilson*, Seattle Seahawks; Drew Brees, New Orleans Saints; Aaron Rodgers, Green Bay Packers

Running back: Dalvin Cook*, Minnesota Vikings; Christian McCaffrey, Carolina Panthers; Ezekiel Elliott, Dallas Cowboys

Fullback: Kyle Juszczyk*, San Francisco 49ers

DEFENSE

Defensive end: Cameron Jordan*, New Orleans Saints; Nick Bosa*, San Francisco 49ers; Danielle Hunter, Minnesota Vikings

Interior lineman: Aaron Donald*, Los Angeles Rams; Fletcher Cox*, Philadelphia Eagles; Grady Jarrett, Atlanta Falcons

Outside linebacker: Chandler Jones*, Arizona Cardinals; Khalil Mack*, Chicago Bears; Shaquil Barrett, Tampa Bay Buccaneers

Inside linebacker: Bobby Wagner*, Seattle Seahawks; Luke Kuechly, Carolina Panthers

Cornerback: Marshon Lattimore*, New Orleans Saints; Richard Sherman*, San Francisco 49ers; Darius Slay, Detroit Lions; Jalen Ramsey, Los Angeles Rams

Free safety: Budda Baker*, Arizona Cardinals; Eddie Jackson, Chicago Bears

Strong safety: Harrison Smith*, Minnesota Vikings

SPECIAL TEAMS

Kicker: Wil Lutz*, New Orleans Saints

Long snapper: Rick Lovato*, Philadelphia Eagles

Punter: Tress Way*, Washington Redskins

Return specialist: Deonte Harris*, New Orleans Saints

Special teamer: Cordarrelle Patterson*, Chicago Bears

AFC PRO BOWL ROSTER BY TEAM

Baltimore Ravens (12): TE Mark Andrews, LS Morgan Cox*, CB Marlon Humphrey, RB Mark Ingram, QB Lamar Jackson*, OLB Matt Judon, CB Marcus Peters, FB Patrick Ricard*, OT Ronnie Stanley*, SS Earl Thomas, PK Justin Tucker*, G Marshal Yanda*

Buffalo Bills (1): CB Tre’Davious White*

Cincinnati Bengals (1): DT Geno Atkins

Cleveland Browns (2): RB Nick Chubb*, WR Jarvis Landry

Denver Broncos (1): OLB Von Miller*

Houston Texans (3): WR DeAndre Hopkins*, OT Laremy Tunsil*, QB Deshaun Watson

Indianapolis Colts (2): ILB Darius Leonard*, G Quenton Nelson*

Jacksonville Jaguars (1): DE Calais Campbell

Kansas City Chiefs (6): DE Frank Clark*, RS Mecole Hardman*, WR Tyreek Hill, DT Chris Jones*, TE Travis Kelce*, QB Patrick Mahomes

Los Angeles Chargers (2): WR Keenan Allen*, DE Joey Bosa*

New England Patriots (3): CB Stephon Gilmore*; ILB Dont’a Hightower; ST Matthew Slater*

New York Jets (1): SS Jamal Adams*

Oakland Raiders (2): OT Trent Brown, C Rodney Hudson

Pittsburgh Steelers (5): G David DeCastro, FS Minkah Fitzpatrick*, DT Cameron Heyward*, C Maurkice Pouncey*, OLB T.J. Watt*

Tennessee Titans (2): RB Derrick Henry, P Brett Kern*

NFC PRO BOWL ROSTER BY TEAM

Arizona Cardinals (2): FS Budda Baker*, OLB Chandler Jones*

Atlanta Falcons (2): DT Grady Jarrett, WR Julio Jones*

Carolina Panthers (2): ILB Luke Kuechly, RB Christian McCaffrey

Chicago Bears (3): FS Eddie Jackson, OLB Khalil Mack*, ST Cordarrelle Patterson*

Dallas Cowboys (4): RB Ezekiel Elliott, C Travis Frederick, G Zack Martin*, OT Tyron Smith*

Detroit Lions (1): CB Darius Slay

Green Bay Packers (2): OT David Bakhtiari*, QB Aaron Rodgers

Los Angeles Rams (2): DT Aaron Donald*, CB Jalen Ramsey

Minnesota Vikings (3): RB Dalvin Cook*, DE Danielle Hunter, SS Harrison Smith*

New Orleans Saints (7): OT Terron Armstead, QB Drew Brees, RS Deonte Harris*, DE Cameron Jordan*, CB Marshon Lattimore*, PK Wil Lutz*, WR Michael Thomas*

Philadelphia Eagles (5): G Brandon Brooks*, DT Fletcher Cox*, TE Zach Ertz, C Jason Kelce*, LS Rick Lovato*

San Francisco 49ers (4): DE Nick Bosa*, FB Kyle Juszczyk*, TE George Kittle*, CB Richard Sherman*

Seattle Seahawks (2): ILB Bobby Wagner*, QB Russell Wilson*

Tampa Bay Buccaneers (3): OLB Shaquil Barrett, WR Mike Evans, WR Chris Godwin

Washington Redskins (2): G Brandon Scherff, P Tress Way*

* Indicates starter