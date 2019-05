1st, 2nd round tee times for this week’s LPGA Tour Pure Silk Championship in Williamsburg

WILLIAMSBURG, Va. – This week, the LPGA Tour returns to Williamsburg for the 15th edition of the Pure Silk Championship presented by Visit Williamsburg. The tournament, to be played at the Kingsmill Resort River Course, is the start of 12 straight events, which runs until the Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open in August.

At the 2018 event at the Kingsmill Resort, weather forced the tournament to shorten to 54 holes. In the final round of regulation, 2016 champion Ariya Jutanugarn birdied six of her first 11 holes to storm her way into contention. Jutanugarn eventually defeated In Gee Chun and Nasa Hataoka in two playoff holes to secure her first of three wins last season, and the eighth of her LPGA career.

Jutanugarn returns this year looking to match Cristie Kerr as a three-time winner at Kingsmill Resort, alongside a field with five of the tournaments’ past winners, including Kerr (2013, 2009, 2005), Minjee Lee (2015), Lizette Salas (2014) and Karrie Web (2009). Eight of the 2019 season’s winners will tee it up including Rolex Rankings No. 1 Jin Young Ko, along with eight others inside the Rolex Rankings top-10.

Below are the pairings for Thursday’s Round 1 and Friday’s Round 2:

Pairings Sheet For Round 1 Tee #1 7:15AM Austin Ernst Seneca, SC Group #1 Sakura Yokomine Kanoya-shi, Japan Pavarisa Yoktuan Nakhon Si Thammarat, Thailand Tee #1 7:26AM Tiffany Joh San Diego, CA Group #3 Cheyenne Knight Aledo, TX Wichanee Meechai Bangkok, Thailand Tee #1 7:37AM Sarah Schmelzel Phoenix, AZ Group #5 Madelene Sagstrom Enkoping, Sweden Mariajo Uribe Bucaramanga, Colombia Tee #10 8:10AM Lizette Salas Azusa, CA Group #12 Brooke M. Henderson Smith Falls, ON Minjee Lee Perth, Australia Tee #10 8:21AM Brittany Lincicome Seminole, FL Group #14 Sung Hyun Park Republic of Korea Kristen Gillman Austin, TX Tee #10 12:59PM Sei Young Kim Seoul, Republic of Korea Group #34 Pernilla Lindberg Bollnas, Sweden Amy Olson Oxbow, ND Tee #10 1:10PM Marina Alex Wayne, NJ Group #36 Jenny Shin Seoul, Republic of Korea Moriya Jutanugarn Bangkok, Thailand