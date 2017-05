Which alien movie does your state love the most?

Alien: Covenant topped the box office this week as people took in the excitement of extra-terrestrials.

The Alien franchise alone has grossed nearly $1 billion at the U.S. box office, according to decluttr.

Virginia and North Carolina agreed on their favorite alien movie which is Star Trek Beyond.

Other states chose movies like Alien, Independence day, Avatar and Signs.

Here is each state’s favorite alien movie, broken down courtesy of decluttr:

Alabama: Star Trek Beyond

Alaska: Arrival

Arizona: Doom

Arkansas: Signs

California: Avatar

Colorado: Arrival

Connecticut: Star Trek

Delaware: Independence Day

Florida: Star Trek

Georgia: Alien

Hawaii: Lilo and Stitch

Idaho: 10 Cloverfield Lane

Illinois: Alien

Indiana: Star Wars: The Force Awakens

Iowa: Super 8

Kansas: 10 Cloverfield Lane

Kentucky: Predator

Louisiana: Guardians of the Galaxy

Maine: Star Trek Beyond

Maryland: Space Jam

Massachusetts: Arrival

Michigan: Alien

Minnesota: Arrival

Mississippi: Contact

Missouri Doom

Montana: Super 8

Nebraska: Under The Skin

Nevada: Guardians of the Galaxy

New Hampshire: 10 Cloverfield Lane

New Jersey: Independence Day

New Mexico: Rogue One: A Star Wars Story

New York: Alien

North Carolina: Star Trek Beyond

North Dakota: Independence Day

Ohio: Avatar

Oklahoma: Predator

Oregon: Star Wars: The Force Awakens

Pennsylvania: Guardians of the Galaxy

Rhode Island: Space Jam

South Carolina: Contact

South Dakota: Super 8

Tennessee: Avatar

Texas: Star Trek

Utah: Signs

Vermont: Rogue One: A Star Wars Story

Virginia: Star Trek Beyond

Washington: Arrival

West Virginia: 10 Cloverfield Lane

Wisconsin: Star Trek Beyond

Wyoming: Arrival